Scoperta nuova variante del virus, Bassetti: “Niente panico, forse circola già in Italia”

Liguria. “No panic”. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta la notizia della nuova variante di Sars-CoV-2, il coronavirus responsabile del Covid-19, scoperta in Inghilterra. Anche l’Italia per questo ha deciso di sospendere tutti i voli dal Regno Unito.

“Si tratta di un virus mutato che è stato momentaneamente nominato VUI-202012/01 – spiega Bassetti -. Sembra più contagioso ovvero che si trasmette più facilmente da un individuo all’altro, ma non più aggressivo o letale. Si tratta ovviamente di ipotesi che andranno confermate da studi ancora in corso. Questa variante sta circolando in maniera importante e frequente nel Sud-Est del Regno Unito”.

