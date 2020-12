Variante coronavirus: sospesi anche i voli Londra-Genova, l’ultimo era atterrato ieri

Genova. Anche i voli tra Londra e Genova sono sospesi per effetto dell’ordinanza del ministero della Salute che blocca il traffico aereo tra Italia e Regno Unito dopo che una nuova variante del coronavirus è stata scoperta in Inghilterra e già rintracciata in Olanda, Danimarca e Australia.

L’aeroporto Cristoforo Colombo in questa stagione è collegato direttamente con la capitale britannica attraverso una sola linea operata da Ryanair con due voli al martedì e al sabato. L’ultimo aereo da Londra Stansted è atterrato infatti ieri alle 13.15. Tutti i passeggeri che erano a bordo sono ora obbligati a segnalarsi immediatamente al dipartimento di prevenzione della propria Asl e ad eseguire il tampone.

