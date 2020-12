Atp, niente corse a Natale e Capodanno e pesanti modifiche al servizio fino al 7 gennaio

Genova. Niente corriere a Natale e Capodanno. Questa la decisione di Atp a seguito del nuovo decreto legge dello scorso 18 dicembre che ha imposto il lockdown a tutto il paese per le prossime giornate di festa.

Ma non solo, per tutti gli altri giorni il servizio sarà ridotto, adottando l’orario festivo per adeguarsi alla norma che ha istituito la zona rossa nelle giornate festive e prefestive e la zona arancione nelle giornate feriali sino al 7 gennaio.

