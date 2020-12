Covid, nuova task force sanitaria per il cluster nella Rsa di Noli. Il sindaco Fossati: “Nessun caso grave”

Noli. “Purtroppo anche nella residenza per anziani Villa Rosa a Noli è, impietosamente e pesantemente, entrato il Covid-19. Quando ieri sono stato informato di tale situazione ho avuto modo di relazionarmi con Francesco Bombelli, presidente della società che gestisce la struttura Villa Rosa”. Così il sindaco di Noli Lucio Fossati dopo il nuovo cluster annunciato ieri dal presidente Toti durante la consueta diretta sulla situazione sanitaria.

“Il presidente Bombelli mi ha informato che non ci sono casi gravi né fra gli ospiti né fra gli operatori e che già dal pomeriggio la loro equipe di medici ed operatori stavano gestendo la situazione con l’Asl 2 al fine di approntare al massimo tutte le procedure e le cure del caso in pieno allineamento con le linee guida. Mi ha anche anticipato che oggi la loro dottoressa sarà tutto il giorno in Rsa per fare il punto sulla situazione clinica, terapie e quant’altro serva a sorvegliare al meglio la situazione degli ospiti”.

