Detrazioni fiscali, intesa tra Regione e sindacati: aiuti a redditi medio bassi e microimprese

Liguria. È stata firmata questa mattina l’intesa tra Regione Liguria e organizzazioni sindacali per alleggerire la pressione fiscale sui redditi medio-bassi e venire incontro alle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

Come l’anno scorso, è stato inserito nella manovra di bilancio 2021 una specifica detrazione per tutte le famiglie con almeno due figli a carico e con un reddito fino a 28.000 euro. In particolare a favore di questa fascia di contribuenti viene introdotta una detrazione pari a 35 euro per ciascun figlio a carico, aumentata a 45 nel caso di figli disabili. Viene così ampliata la platea dei soggetti che beneficeranno di quest’intervento e viene confermata la volontà di sostenere le famiglie meno abbienti con figli a carico con una misura economica più significativa e più estesa, individuando inoltre un riconoscimento straordinario per le famiglie con figli disabili.

