Festival di Borgio Verezzi, Alessandra Ferrara sia aggiudica il premio Fondazione De Mari

Borgio Verezzi. È stato assegnato ad Alessandra Ferrara, in scena con Rocío Muñoz Morales e Paolo Conticini in “Parlami d’amore, Mariù”, il premio Fondazione De Mari di Savona che, come ogni anno, va all’attore o all’attrice emergente che si è particolarmente distinto al Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

Nello spettacolo, che la scorsa estate ha inaugurato la 54esima edizione ed è stato prodotto da Corte Arcana con la regia di Francesco Bellomo, “la giovane e talentuosa Ferrara ha interpretato con significativo temperamento quattro personaggi, due dei quali antitetici, come Anita la partigiana e Claretta la fascista, portati sulla scena con passione e con dovizia di sfaccettature” spiegano.

... » Leggi tutto