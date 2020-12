Genoa, Ballardini non scuote i bookmaker: quota retrocessione ai minimi

Genova. Davide Ballardini è tornato sulla panchina del Genoa dopo le esperienze nelle stagioni 2010/11, 2012/13 e 2017/18. Per il tecnico di Ravenna sarebbe pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di salvezza.

Adesso, dopo il ko in casa del Benevento, il Genoa è al penultimo posto in classifica e il futuro è nero per i liguri, anche secondo i betting analyst di Snai che non cambiano idea nonostante l’esonero di Maran. Il Genoa, nelle scommesse sulle retrocessioni, è la seconda squadra con la quota più bassa, a 2,10. Solo il Crotone rischia di più (1,15).

... » Leggi tutto