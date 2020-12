I simboli sulle etichette, ecco la guida per conoscerli e capire come gestire il rifiuto

Genova. Sarà capitato anche a voi: trovarsi in difficoltà davanti ai contenitori della differenziata, senza sapere più dove gettare l’imballaggio che abbiamo in mano. A generare i dubbi sono, il più delle volte, gli imballaggi di plastica e carta oppure quelli misti.

Fare la differenziata non solo è dovere civico e di rispetto verso l’ambiente, ma anche un obbligo.

Chi produce è tenuto a indicare sulle etichette il materiale usato per l’imballaggio, in modo di aiutarci nella corretta separazione dei rifiuti.

