Imperia, protesta del Movimento Imprese Italiane sotto la Prefettura. Pinto indagato

Imperia. Hanno sfidato la pioggia e le norme anti assembramento per chiedere a gran voce, sotto il palazzo della Prefettura ente simbolo del governo sul territorio, la riapertura delle attività economiche nei giorni festivi. Sono alcune decine i partecipanti all’iniziativa di protesta del Movimento Imprese Italiane che si è svolta questa sera e che ha visto il fondatore del movimento, il sanremese Maurizio Pinto, annunciare di essere indagato dalla procura del capoluogo per diffamazione, incitamento alla disobbedienza civile e minacce al corpo amministrativo dello Stato. In segno di solidarietà, tutto il direttivo si sarebbe autodenunciato.

