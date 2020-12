La Liguria taglia le tasse per 70mila famiglie con figli, contributi per salvare le microimprese

Genova. Una detrazione secca sull’addizionale Irpef di 35 euro per ogni figlio a carico, che diventano 45 in caso di figli disabili. Ma anche contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le microimprese con al massimo un dipendente. Sono le misure inserite dalla giunta Toti nel bilancio 2021 e concordate in un protocollo d’intesa firmato oggi dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil che rappresenta il potenziamento dell’accordo sottoscritto l’anno scorso.

“Continuiamo un percorso che abbiamo avviato l’anno scorso coi sindacati per aiutare i redditi più deboli che quest’anno più che mai sono stati colpiti dalla crisi Covid – spiega il presidente Giovanni Toti – oltre che dalle crisi economiche che si sono succedute nel corso degli anni. È un contributo importante soprattutto per le piccolissime imprese ed è un investimento importante per la Liguria. Siamo molto soddisfatti”.

... » Leggi tutto