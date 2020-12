New Racing for Genova ok al rally “Ciocchetto” con Canepa e la De Paoli

Positiva chiusura di stagione per la New Racing for Genova al rally “Ciocchetto Event”. La scuderia genovese, presente con cinque equipaggi alla gara toscana, ha infatti archiviato l’esperienza con due successi di Classe ed uno di Gruppo.

Al “Ciocchetto”, nuova convincente prestazione per il giovane Mattia Canepa che, occasionalmente in coppia con Giorgia Lecca ed al volante della sua Citroën C2, con una gara tutta sostanza ha conquistato sia il successo in Classe Racing Star 1600 che quello di Gruppo, dove ha regolato il suo maggior antagonista di oltre 40″.

Tornate a gareggiare insieme, dopo l’esperienza alla Ronde Val Merula 2018, le sorelle Marta e Beatrice De Paoli hanno ottimizzato l’impegno conquistando, con la loro Suzuki Swift, il successo, seppur platonico, in Classe R1B e la piazza d’onore nella graduatoria femminile.

