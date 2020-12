Pallare, Comune oltre al tradizionale panettone regala un saturimetro per gli over 75

Pallare. In tempo di covid si modificano i regali ma non lo spirito di affetto e riconoscenza verso i “più saggi” dei piccoli paesi. È infatti tradizione, anche per Pallare, portare gli auguri di Natale nelle case degli over settantacinque.

Ma quest’anno, in cui la pandemia mette in primo piano le priorità anche delle feste ormai imminenti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Colombo ha deciso di donare in aggiunta un articolo utile.

