Si fanno sempre meno figli, Liguria prima regione del nord per calo della natalità

Genova. In Italia il calo della natalità è in atto ormai da sette anni, secondo l’Istat, e l’ultimo studio – quello relativo al 2019 – non cambia certo la tendenza. La fase di calo della natalità avviatasi nel 2008 si ripercuote oggi anche sui primi figli: nel 2019 sono 200.291 (-29,5% sul 2008) e rappresentano il 47,7% del totale dei nati.

La forte contrazione dei primi figli rispetto al 2008 interessa tutte le aree del Paese, ma la Liguria con un calo medio del 36,5% è la prima regione del nord e la seconda in Italia. Per inciso, l’unico posto dove il segno è positivo è la provincia autonoma di Bolzano che, al contrario del resto del Paese, presenta un aumento (+1,7%).

... » Leggi tutto