Sit-in de “La Talpa”, Sara Zaghi: «La povertà dilaga e Imperia non è un’isola felice»

Imperia. «Come da mesi stiamo portando avanti una distribuzione di generi alimentari a famiglie in difficoltà, famiglie che hanno visto aggravarsi la loro situazione già prima del Covid, vogliamo, quindi rimarcare il fatto che questa povertà è sicuramente legata al virus, ma potrebbe essere gestita in modo differente dalle istituzioni, le quali non agiscono mettendo mano alle ricchezze dei pochi che detengono in qualche maniera le risorse disponibili elargendo aiuti in modo confuso e un po’ caotico, senza affrontare il problema fondamentale, cioè, il fatto che è stata la situazione pre-pandemica a provocare la pandemia e la crisi sociale ad essa legata e che quindi bisogna cambiare sistema per evitare che questo succeda ancora»,

... » Leggi tutto