Via XX Settembre pedonale, Bucci: “Riparliamone a gennaio e febbraio, può essere gran cosa”

Genova. La pioggia del weekend ha in parte falsato i risultati ma nel complesso l’idea di una via XX Settembre pedonale – o quasi – è piaciuta ed è stata sfruttata dai cittadini genovesi. Tanto che l’amministrazione civica starebbe pensando concretamente a un’estensione nel corso del prossimo anno. E non solo per via del Covid.

“Oggi possiamo fare un primo bilancio sulla pedonalizzazione di via XX Settembre che abbiamo realizzato sabato e domenica, ci sono dei chiaroscuri ma possiamo dire che l’esperimento è riuscito”, ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid di questa sera in Regione riferendosi all’ordinanza di mobilità adottata il 19 e il 20 dicembre per dare più spazio ai pedoni nella principale via dello shopping.

... » Leggi tutto