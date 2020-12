Albenga, Ciangherotti attacca il sindaco: “La sicurezza pubblica non è una sua priorità”

Albenga. Duro attacco al sindaco Tomatis da parte del consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti che riguardo alla sicurezza pubblica dichiara: “Non è una sua priorità e, prima o poi, qualcuno non ci penserà su due volte a farsi giustizia da solo. Ad Albenga manca una quotidiana attività di controllo del territorio perché manca la volontà politica di pretenderla in via prioritaria”.

“Passi pure l’inefficienza amministrativa dell’assessore Vannucci – continua – probabilmente già troppo impegnato a far giocare il nullafacente cane antidroga Lupo, ma il sindaco Riccardo Tomatis, se avesse a cuore davvero il bene dei cittadini, dovrebbe battere i pugni sul tavolo prefettizio della sicurezza per richiedere un rinforzo di uomini e donne in divisa per garantire la sicurezza dei cittadini albenganesi. E invece nulla”.

