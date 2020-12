Covid, Toti: “Dal 29 dicembre attivi tutti i centri di vaccinazione, pandemia sotto controllo”

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha confermato che “saranno 320 le dosi che arriveranno per domenica 27 dicembre in Liguria. Il primo punto di vaccinazione simbolico sarà l’ospedale Policlinico San Martino, insieme a due Rsa sul territorio genovese per un centinaio di persone complessivamente tra operatori e ospiti”.

Così il governatore ligure sull’emergenza sanitaria e il piano di vaccinazione.

