Diga, Terzo Valico e Ferrovia di Ponente, Traversi (Mit): “Liguria più forte e moderna”

Genova. “Ci sono anche la Liguria-Alpi, l’ampliamento della diga foranea del Porto di Genova e il raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nella lista delle diciannove grandi opere inserite nel capitolo Infrastrutture del Recovery Plan che il governo invierà presto in Europa per accedere ai fondi Next Generation per sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia COVID-19. Si tratta di opere infrastrutturali fondamentali per l’economia e la mobilità della Liguria in grado di cambiare volto al sistema trasportistico regionale e di dare un impulso fondamentale al comparto industriale”. Ad annunciarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi.

“Per il completamento della Liguria-Alpi, un progetto allargato che ruota attorno al cosiddetto Terzo Valico, il centro studi dell’Ance prevede costi pari a 5,2 miliardi per un complesso di opere che è da anni inserito nei piani infrastrutturali prioritari nazionali – prosegue Traversi – Oltre un miliardo, da finanziarie con le risorse europee del Recovery Fund, è invece il costo stimato per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova con l’allargamento del canale navigabile. Per l’opera deve ancora essere completato il progetto di fattibilità”.

