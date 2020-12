Discariche abusive a Ceriale e Albenga, veicoli abbandonati ad Altare: aree sequestrate dalla Finanza

Savona. La Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito dei quotidiani servizi di istituto volti anche alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno sequestrato, nei comuni di Altare, Ceriale e Albenga, tre aree adibite a discariche abusive e denunciato i rispettivi responsabili.

I finanzieri della Compagnia di Albenga hanno sequestrato, in località Parei a Ceriale ed in Regione Bagnoli ad Albenga, due aree adibite a deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui frammenti e lastre danneggiate in eternit, materiale considerato cancerogeno.

... » Leggi tutto