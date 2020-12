Dogana, sequestrati 170 monopattini cinesi fuori norma: multa di 60 mila euro per l’importatore

Genova. Intercettati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Genova, in servizio presso il reparto controlli della Sezione operativa territoriale di Voltri, 170 monopattini elettrici di vari modelli, importati dalla Cina da un’azienda del Nord Italia.

La merce, oggetto del controllo, è risultata irregolare. I monopattini erano infatti muniti di marcatura CE non supportata da rapporti di prova per la valutazione della conformità rispetto ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente (i rapporti di prova devono essere rilasciati da un organismo accreditato); privi di istruzioni o corredati di istruzioni in sola lingua inglese in violazione del Codice del Consumo; mancanti di etichettatura con le necessarie informazioni obbligatorie sul distributore e relativo marchio; privi delle indispensabili istruzioni sulla rimozione e smaltimento delle batterie a fine uso e delle informazioni agli utenti sul corretto smaltimento o riconsegna delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

