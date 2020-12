Genova. Una grossa fuga di gas è stata rilevata poco dopo le 12.30 in corso Perrone, obbligando l’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto per mettere in sicurezza l’area.

La strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della polizia locale che sono impegnati per gestire i conseguenti disagi per la viabilità.

