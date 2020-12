Molassana, nuova illuminazione sulle “strisce della morte”: il potenziamento dell’attraversamento

Genova. Un cartello che sovrasta la strada e nuove luci sulle zebre, per rendere maggiormente visibile il passaggio pedonale. Questo è il potenziamento dell’attraversamento, che in queste ore è stato completato via Molassana, all’altezza di via Gherzi, su quello conosciuto alla cronaca come “le strisce della morte”, a causa dei tanti incidenti verificatesi ai danni di pedone, taluni mortali.

Promessa mantenuto da parte della Civica amministrazione, che a settembre aveva promesso l’atteso intervento dopo le pressanti richieste del territorio. Soddisfazione anche a livello municipale, in vista anche dei prossimi potenziamenti previsti in Val Bisagno: “Siamo ovviamente contenti che finalmente si sia intervenuti – ha commentato il presidente di municipio Roberto D’Avolio – Una dimostrazione che con la collaborazione tra enti si possono fare cose che servono veramente ai cittadini. Ma serve più programmazione, dialogo e risorse – aggiunge – nelle prossime settimane avremo interventi simili in via Bobbio e via Mogadiscio, ma tre in tre anni e mezzo non sono sufficienti”.

