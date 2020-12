Municipio Centro Est, approvata la mozione di Linea Condivisa contro la ludopatia

Genova. É stata approvata in Municipio Centro Est la mozione presentata da Linea Condivisa, firmata da tutti i gruppi di minoranza e successivamente sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza.

«Si tratta di una vittoria importante per tutti – dichiarano il capogruppo municipale di Linea Condivisa Luca Curtaz e il consigliere municipale Vincenzo Palomba – Il contrasto alla ludopatia è un tema serio: dai dati del 2019, la Liguria si trova all’ottavo posto nella classifica delle Regioni dove si gioca di più d’azzardo. Secondo stime regionali le richieste di cura per ludopatia sono in costante aumento e i soggetti presi in carico dalle ASL territoriali sono quasi 400. E a Genova 2/3 dei circa 750 milioni di euro giocati sono stati spesi nelle varie tipologie di slot presenti nei negozi o nelle sale gioco».

