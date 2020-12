Nuovo cluster al San Paolo, individuati due pazienti positivi nel reparto di medicina

Savona. “Domenica 20 dicembre, nell’ambito dei tamponi di screening che si stanno effettuando pre-dimissione, nelle strutture precedentemente interessate da cluster allo scopo di individuare eventuali positività prima del ritorno del paziente in struttura o a domicilio, sono state rilevati due pazienti positivi per Sars-CoV-2”. A comunicarlo, in una nota, è l’Asl savonese.

“A seguito di tali positività – si legge – verificatesi presso la S.C. Medicina 2 dell’Ospedale di Savona, è stato disposto uno screening a tappeto di tutti i pazienti presenti in struttura e di tutto il personale che ha accesso alle stanze di degenza, compreso quello delle ditte esternalizzate, che ha portato alla diagnosi di ulteriori 10 positività tra i degenti. I pazienti coinvolti, tutti asintomatici per Covid, sono stati trasferiti presso le aree di degenza riservate ai pazienti con infezione sospetta/confermata da Coronavirus”.

