Perizia crollo del Morandi, i familiari delle vittime: “Ora è chiaro che tutto poteva essere evitato”

Genova “Con la consegna del lavoro peritale in risposta ai quesiti del GIP, avvenuta ieri, viene inserito un importante tassello nella ricerca della verità”. Queste le prime parole di commento sulle prime evidenze emerse dalla perizia sul crollo di Ponte Morandi, depositata in queste ore in procura, da parte del comitato dei parenti delle vittime.

“Nell’attesa di ricevere il testo, attenendoci a quanto emerso in queste ore, possiamo constatare che molte delle fantomatiche cause emerse in questi mesi siano state definitivamente tacitate, è molto triste ma finalmente chiaro avere conferma che tutto poteva essere evitato – scrive Egle Possetti, presidente del comitato e dal quel maledetto 14 agosto in prima linea per scoprire la verità su questa immane tragedia –

I nostri cari sono stati uccisi, nessuno potrà far tornare indietro il tempo, possiamo solo continuare a lottare con fermezza e determinazione per la ricerca della verità”.

