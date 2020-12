Ponte Morandi, quel documento scritto a mano nel 2009: “La pila 9 è più brutta della 10”

Genova. La realizzazione del retrofitting, il cui bando era stato messo a gara da Aspi tre mesi prima della tragedia del 14 agosto 2018, avrebbe evitato il crollo del viadotto Morandi. Lo scrivono nero su bianco i periti del gip Angela Nutini rispondendo a un quesito specifico.

“L’esecuzione di indagini finalizzate ad acquisire un quadro conoscitivo più rispondente alla realtà dei fatti avrebbe consentito di evidenziare l’anomalia esistente in sommità della pila 9; l’esecuzione dell’intervento, per come riportato negli elaborati progettuali, avrebbe evitato il crollo con elevata probabilità” . Giampaolo Rosati e Stefano Tubaro del Politenico di Milano, Massimo Losa e Renzo Valentini dell’ateneo di Pisa ricostruiscono nelle quasi 500 pagine di perizia tutta la storia del ponte Morandi dove emergono sì difetti di costruzione e dove nel corso degli anni sono mancate soprattutto corrette ispezioni e interventi pesanti di manutenzione almeno sulla pila 9.

