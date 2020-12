Rientro a scuola, ok al piano anti assembramenti: a Genova 32 navette riservate agli studenti

Genova. È stato approvato definitivamente oggi pomeriggio dal prefetto di Genova, Carmen Perrotta, il piano per il rientro a scuola per il 75% studenti delle superiori, previsto dal governo per il 7 gennaio anche se la data è ancora in bilico. Presenti gli assessori ai trasporti Berrino e Campora, i vertici di Amt e Atp e il direttore dell’ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale.

Il documento prevede due fasce differenziate per l’ingresso in aula degli studenti (7.45-8.00 e 9.30-9.45), nell’ottica di evitare situazioni di sovraffollamento a bordo di autobus e treni, tenuto conto dell’attuale riduzione al 50% del coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto.

