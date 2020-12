Rossiglione, sindaco Piccardo: “15mila euro per aiutare esercizi commerciali”

Genova. Il Comune di Rossiglione aiuta concretamente le proprie attività produttive attraverso uno stanziamento importante di 15mila euro: “E’ stato indetto il bando per tutte quelle realtà che hanno sede nel nostro comune e hanno visto sospesa o limitata la propria attività nel periodo Marzo/Maggio 2020 e Ottobre/Novembre 2020. L’emergenza sanitaria ha colpito duramente anche le nostre attività e abbiamo cercato di essere al loro fianco con questo sostegno”, spiega il sindaco Katia Piccardo.

Che aggiunge: “E’ una misura resa possibile attraverso fondi governativi ad hoc ma che abbiamo deciso di implementare con fondi diretti del Comune perché è la riteniamo meritevole ed importante. Inoltre in questi mesi i nostri esercizi commerciali sono stati presidio prezioso ed insostituibile per le piccole Comunità delle aree interne, un baluardo straordinario in momenti di grande difficoltà al fianco nostro e dei nostri Concittadini e hanno saputo ‘trasformarsi’ e reinventarsi, diventando delivery e take away: hanno fatto uno sforzo importante, abbiamo cercato di aiutarli e collaborare nelle consegne a domicilio anche con i nostri Servizi sociali e la generosità della nostra Protezione civile, soprattutto per i beni di prima necessità, quali alimentari e farmaci. Merita un grande grazie anche tutta la nostra rete associativa che ha dimostrato, come sempre, grande senso di appartenenza a cominciare dalla nostra straordinaria Croce rossa, costantemente in prima linea, senza mai risparmiarsi ”.

