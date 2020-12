Coronavirus, la rivoluzione parte da Genova: ecco il tampone che dà il risultato in tempo reale

Genova. Parte da Genova la rivoluzione della diagnostica per individuare i casi di coronavirus. Il capoluogo ligure è la prima città italiana dove è stato introdotto un test ultrarapido che consente di avere il risultato in soli 3 minuti, praticamente in tempo reale, sperimentato con successo nelle scorse settimane all’ospedale San Martino dove si è dimostrato attendibile al 97,6%.

“E’ una nuova tecnologia coreana e abbiamo da poco firmato un contratto di distribuzione in Italia – spiega Fabio Benzi, account manager di Arrow Diagnostics, l’azienda genovese che l’ha commercializzata per prima in Italia e che presto si trasferirà nella sede ex Esaote a Sestri Ponente -. Questo è un sistema per la rilevazione dell’antigene del coronavirus. La novità di questo sistema, oltre alla grande sensibilità e specificità, è la rapidità: in 3 minuti siamo in grado di fornire il risultato positivo e negativo del tampone”.

