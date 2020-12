Stati Uniti d’America. È ligure e ha 29 anni il primo ligure a vaccinarsi negli Stati Uniti.

Kahl Nicolas, nato ad Albenga nel 91 ha un padre americano e la mamma di Albenga, si é trasferito in America dove ha frequentato l’università, si è laureato in medicina in California e da due anni lavora in un ospedale di San Diego, dove gli è stato somministrato il vaccino anti Covid.

