Darsena, prende forma il progetto di restyling: arrivate le strutture per deposito delle reti dei pescatori

Genova. Arrivate in queste ore le nuove strutture in legno che consentiranno ai pescatori, ormeggiati nella Darsena, di depositare, in sicurezza, le proprie reti da pesca. Si aggiunge così un altro tassello nel progetto di riordino e valorizzazione della Darsena dei pescatori, limitrofa al Museo del Mare. “A fine novembre con la partenza della chiatta è stato liberato lo specchio acqueo che andrà a ospitare le imbarcazioni storiche – spiega l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci – con la collocazione dei nuovi depositi per le reti si completa il riordino delle attività di pesca professionale”.

Il lavoro di riorganizzazione degli spazi della Darsena municipale vede coinvolti numerosi soggetti. “Abbiamo lavorato in squadra – spiega l’assessore Cenci – con i rimorchiatori, i pescatori, società di diving con il comune obiettivo di ricavare spazi più funzionali per chi in darsena lavora e più accoglienti per chi vuole trascorrervi alcune ore di relax. Il progetto di rigenerazione si fonda sul rispetto della tradizione e delle caratteristiche originarie con lo scopo di riconsegnare ai cittadini uno spazio pubblico attrezzato per lo svago”.

