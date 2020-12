Genoa: contro lo Spezia è già un match-chiave per la salvezza

Genova. Non c’è più tempo per le parole. La classifica, dopo la vittoria del Crotone e della Fiorentina, è ancora peggiore di quando ha firmato. Davide Ballardini però è forse l’unica persona che poteva davvero prendere il Genoa in una situazione come questa. Conosce l’ambiente e ha una filosofia che unisce il “primo non prenderle” a una discreta efficacia in fase offensiva. Stasera, contro lo Spezia, una partita che si attende già drammatica per non restare all’ultimo posto in classifica. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, su cui Ballardini ha basato gran parte della sua carriera.

Ieri il mister a Genoa Channel rinnovava l’affetto nei confronti della tifoseria per cui ormai è zio Balla: “L’emozione c’è ogni volta che torno a Genova e al Genoa. L’emozione, un grande senso di responsabilità, tanta voglia di campo e di iniziare ad allenare, perché il campo è la nostra vita. L’unica cosa che posso dire ai tifosi è che se le persone mi vogliono così bene e mi apprezzano come persona e come tecnico è perché probabilmente vedono in me una persona pulita, onesta e capace. Schietta, sincera, anche un po’ timida e ruvida come i genovesi, ma magari vedono che ho queste cose che sono simili al tipico genovese tipo”.

