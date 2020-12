I ragazzi della scuola forestale di Ormea incontrano Laura Moglia, Francesca Cavallera, Francesca Attendolo e Alice Leone

Ormea. «Noi non sappiamo quale giudizio esprimeranno gli storici del futuro in merito al periodo che stiamo vivendo ma sappiamo ciò che possiamo fare: lavorare intensamente per preparare un futuro sano e laborioso. In quest’ottica, in data 17 dicembre, le classi quinte della scuola Forestale di Ormea hanno incontrato (con modalità on-line) tre entità di rilievo in fatto di politiche attive del lavoro come Laura Moglia di “ANPAL Servizi”, e in fatto di politiche innovative inerenti l’Unione Europea, come Francesca Cavallera e Francesca Attendolo di “Europe Direct”, Alice Leone di “Parlamento Europeo Giovani – Understanding Europe”.

... » Leggi tutto