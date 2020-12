Il Natale della solidarietà per le Vespertine della Val Bisagno: donati decine di regali “fatti a mano”

Genova. Nonostante la chiusura imposta dalle restrizioni legate al Covid, il cuore grande delle Vespertine della Val Bisagno, ancora una volta, è andato oltre l’ostacolo, continuando senza sosta la produzione per arrivare preparate al Natale.

Sì perchè senza solidarietà, queste feste non possono essere la stessa cosa: è così tutto il meglio che le “Vespe” han prodotto in questi mesi di confinamento è stato donato a due grandi associazioni del territorio, impegnate in questi giorni a confezionare pacchi regalo da donare a chi ne ha più bisogno.

