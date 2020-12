Marina di Loano lancia Leisure Harbor, concorso internazionale di idee rivolto ai giovani progettisti

Loano. Marina di Loano, una tra le dieci marine più belle del mondo secondo la testata internazionale “Yachting Pages”, ha promosso Leisure Harbor, concorso internazionale di idee, realizzato in partnership con BT Group, azienda specializzata in soluzioni d’arredo integrate per l’outdoor e organizzato con il supporto di YAC, Young Architects Competitions, società promotrice di concorsi di idee e architettura rivolti a giovani progettisti, neolaureati e studenti.

Il concorso, che prevede un montepremi complessivo di 20.000 euro, è iniziato il 30 novembre scorso e si concluderà il 16 febbraio 2021. La giuria composta da un panel di esperti internazionali, si riunirà il 1° marzo. Il 1° aprile saranno pubblicati i risultati e proclamati i vincitori.

