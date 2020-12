Nasce l’InformafamigliaGenova, luogo fisico e virtuale per orientamento e agevolazioni

Genova. Da giovedì 24 dicembre i genitori e le famiglie avranno a disposizione un nuovo punto di riferimento per affrontare la vita quotidiana: l’InformaFamigliaGenova. Sarà un luogo sia fisico sia virtuale, dove venire accolti da operatori professionali comunali per ricevere informazioni e orientamento su scuola, servizi, risorse ma anche per conoscere le opportunità offerte dal territorio e le agevolazioni economiche comunali, regionali e nazionali.

InformaFamigliaGenova è il regalo natalizio che l’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova dona alla città ospitandone la sede nei propri uffici di Palazzo Tursi in via Garibaldi 9. La pagina web ufficiale, smart.comune.genova.it/contenuti/informa-famiglie, è in costante aggiornamento e sarà integrata da nuove sezioni e servizi.

