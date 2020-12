Regione, approvato il bilancio di previsione 2021-2023: risorse per 5 miliardi e 600 milioni di euro

Regione. Durante la riunione di oggi, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione 1 (Medusei, Sanna, Muzio) “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2021-23”.

Per l’anno 2021 il fabbisogno è di 24 milioni e 200 mila euro. Il fabbisogno finanziario ed i conseguenti trasferimenti dal bilancio della Regione, finalizzati al funzionamento del Consiglio, hanno subìto, nel corso dell’ultimo decennio, una progressiva diminuzione passando da un importo di 31 milioni e 700 mila euro nel 2010 a 23 milioni e 650 mila nel 2020. La riduzione è stata determinata dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dalla diminuzione del numero dei consiglieri regionali. Il fabbisogno è rimasto costante, nonostante gli aumenti conseguenti alle dinamiche retributive del personale, ed è limitato alle necessità strettamente essenziali. La componente discrezionale della spesa è pressoché azzerata. Per l’anno 2021 lo scostamento, pari a 550 mila euro rispetto all’anno 2020, è dovuto sia alle maggiori spese conseguenti alla nomina di un maggior numero di assessori esterni, rispetto alla precedente legislatura, e alle spese connesse all’emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, la rideterminazione degli assegni vitalizi, sulla base di un calcolo di tipo “contributivo” anziché, come in passato, “retributivo”, ha consentito di mantenere, il fabbisogno in linea con quello storico relativo al periodo 2016 – 2019.

... » Leggi tutto