Regione Liguria, approvato il bilancio. Toti: “Anno difficile, ma guardiamo al futuro senza paura”

Genova. Nessuna sorpresa nell’aula di via Fieschi: con 19 voti a favore (centrodestra) e 11 contrari (centrosinistra e M5s) il consiglio regionale della Liguria ha approvato il bilancio di previsione del triennio 2021-2023.

Via libera anche alla legge di stabilità e al relativo collegato, che prevede tra l’altro una dotazione fino a 5 milioni di euro all’Autorità portuale per investimenti sull’aeroporto di Genova, oltre che alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che contiene previsioni sullo scenario economico per i prossimi anni pesantemente segnate dall’emergenza Covid.

... » Leggi tutto