Rinascita Genoa: Ballardini si ripresenta con una vittoria, Spezia al tappeto per 1-2

La Spezia. Oggi al rinnovato stadio Picco di La Spezia è andato in scena lo scontro salvezza di cartello della quattordicesima giornata di Serie A. Antagoniste in occasione di questo scoppiettante incrocio lo Spezia allenato dallo stratega Vincenzo Italiano e il Genoa, squadra in netta difficoltà di rendimento protagonista di un ribaltone in panchina negli ultimi giorni. Non sarà infatti Maran stasera a guidare la compagine rossoblù bensì Davide Ballardini, tecnico richiamato da Preziosi per tentare di più risolvere una situazione complicata, riaccendendo anche un ambiente depresso. Obiettivi entrambi raggiunti considerando il risultato, con Pandev e compagni che hanno ritrovato sia i tre punti che l’affetto dei tifosi.

Passiamo ora allo schieramento proposto dalle due squadre. Il gagliardo Spezia di Italiano ha presentato il consueto 4-3-3 con Provedel in porta, Vignali, Erlic, Chabot e Marchizza in difesa, Estevez, Ricci e Maggiore a centrocampo, con Farias, Nzola e Gyasi incaricati di far male alla retroguardia avversaria. In panchina si sono accomodati Acampora, Agoumè, Bartolomei, S. Bastoni, Deiola, Ismajli, Krapikas, Mastinu, Piccoli, Pobega, Sala e Terzi.

