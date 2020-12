San Lorenzo, principio di incendio in una casa davanti alla cattedrale. L’intervento dei pompieri

Genova Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio in piazza San Lorenzo, dove in una abitazione si è innescato un principio di incendio all’interno di una cucina.

Per fortuna la fiamma, comparsa sotto il mobile dei fornelli, non ha attecchito a nessun altro pensile o oggetto delle casa, rimanendo di fatto confinata: i pompieri sono comunque intervenuti per mettere in sicurezza la casa, verificando non ci fossero altre criticità.

