Travolti da un treno a Quiliano, Cgil Savona: “Affranti per la tragedia, bisogna lottare contro il traffico d’esseri umani”

In provincia di Savona sanno tutti che la stazione di Quiliano è ormai poco utilizzata, sono pochi i treni che vi si fermano, è per lo più usata per il transito dei treni diretti a Ventimiglia e di conseguenza in Francia.

Immaginiamo un giovane di 20 anni che vuole andare a lavorare, studiare all’estero.

Immaginiamo che non abbia queste opportunità nel suo paese e che quindi sia costretto ad andarsene con i mezzi a disposizione.

Immaginiamo che questo giovane non abbia i soldi per intraprendere questo viaggio, né i documenti e magari venga pure da un paese in cui la povertà, la dittatura, le lotte intestine glielo impediscano.

Immaginiamo che questo ragazzo salga su un TIR magari con un doppio fondo, senza aria, con difficoltà di movimento e di espletare i bisogni primari, in più ammassato tra decine di persone.

