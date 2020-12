Vallate e riqualificazione dei sentieri, firmata convenzione tra Comune di Genova e Fie

Genova. Firmata questa mattina la convenzione quadro tra il Comune di Genova e la Fie-Federazione italiana escursionismo per lo sviluppo di una collaborazione sui temi di ricerca, allestimento e riqualificazione della rete sentieristica e delle strade bianche dell’entroterra, con la realizzazione di strutture educative e valorizzazione del territorio collinare. La sottoscrizione è stata siglata dal vicesindaco e assessore al Bilancio e Manutenzioni Pietro Piciocchi e dall’assessore alle Vallate Paola Bordilli per il Comune di Genova, dal dirigente direzione Progetti per la città settore Idrogeologia Giorgio Grassano e per la Fie dal presidente Paolo Puddu e dal vicepresidente Emanuele Roccatagliata.

Tra gli obiettivi contenuti nell’intesa: lo sviluppo di ricerche per individuare percorsi escursionistici e sulle strade bianche dell’entroterra del genovesato; il recupero, la manutenzione e l’allestimento della segnaletica e la riqualificazione dei percorsi escursionistici; l’educazione all’escursionismo nel territorio genovese; l’allestimento di percorsi didattici ed ecomusei; organizzazione di escursioni guidate; valorizzazione di centri artigianali, produttivi, enogastronomici e potenziamento di azioni di marketing territoriale con la valorizzazione delle risorse locali per lo sviluppo turistico e socio economico.

