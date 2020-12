Autocertificazioni, numero dei passeggeri e coprifuoco: ecco cosa c’è da sapere sul Natale in lockdown

Liguria. Sarà un Natale diverso. Un Natale in lockdown. Un Natale in zona rossa. Un Natale “al tempo del Covid” (sperando di non dover neppure più abusare di questa espressione troppo a lungo). Questo 25 dicembre, per chi non si troverà in ospedale o al lavoro – e sono tante le persone che, pandemia o meno, lavorano nel giorno festivo per eccellenza – potrà essere vissuto con morigeratezza ma non necessariamente in totale solitudine.

Ecco cosa è concesso fare e cosa invece no dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172) in questo 25 dicembre (e le stesse regole valgono per il 26, il 27 e il 31 dicembre, oltre che per il 1, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio).

