Autostrade: aperta la A10 tra Aeroporto e Pra’, ma sono previsti disagi in mattinata

Genova. È regolarmente aperta l’autostrada A10 nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Ponente dove da questa notte erano in corso attività di ispezione in alcune gallerie.

Autostrade ha comunicato alle 6.30 del mattino che la riapertura sarebbe stata “prevista nelle prime ore della mattinata”, senza fornire indicazioni sull’orario. Al momento invece l’intero tratto risulta percorribile come conferma la centrale della polizia stradale, anche se in parte è attiva la restrizione a una sola corsia.

... » Leggi tutto