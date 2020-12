Bar, ristoranti, negozi (solo alcuni) chiusi: da oggi scatta la zona rossa e torna l’autocertificazione

Liguria. Benvenuti (purtroppo) in “zona rossa”! Da oggi, vigilia di Natale, saranno valide in Liguria, come nel resto d’Italia, tutte le restrizioni decise dal governo per contenere i contagi durante le festività ed evitare una terza ondata. Le misure più stringenti saranno valide fino a domenica 27 dicembre compresa, poi si allenteranno per tre giorni (28-29-30 dicembre) con l’ingresso in zona arancione, e torneranno valide il 31 dicembre e l’1, 2, 3, 5, 6 gennaio in occasione di Capodanno e dell’Epifania.

D’ora in poi è sempre necessaria l’autocertificazione (scarica qui il modulo compilabile da pc) per ogni tipo di spostamento dalla propria abitazione. Fanno eccezione solo l’attività motoria (una passeggiata nei pressi della propria abitazione, esclusivamente in forma individuale o al massimo coi conviventi, e con la mascherina) e l’attività sportiva (corsa, jogging, trekking, anche in questo caso da soli o con conviventi) praticabili comunque all’interno del proprio comune. Chi non ha modo di stampare l’autocertificazione potrà compilarla in caso di controlli, ma è consigliabile averla sempre con sé per evitare inutili perdite di tempo. Ricordiamo che chi viola le norme potrà ricevere una multa dai 400 ai 1.000 euro.

