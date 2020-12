Bonus Covid ai medici del 118, dal consiglio regionale sì unanime all’odg di Muzio

Regione. Nella serata di ieri è stato approvato all’unanimità e sottoscritto da tutti i gruppi del consiglio regionale l’ordine del giorno proposto dal consigliere Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia-Liguria Popolare, con cui si chiede al presidente Giovanni Toti e alla giunta di predisporre una forma di riconoscimento economico per i circa 150 medici del 118 Liguria Soccorso impegnati nell’emergenza sanitaria.

“I medici convenzionati del Sistema di Emergenza Territoriale sono stati e sono in prima linea nella crisi pandemica, con impegno, disponibilità e dedizione – dichiara Muzio – Ritengo giusto e doveroso che tutto ciò trovi un riconoscimento economico, al pari di quanto avvenuto con il personale dipendente del sistema sanitario nazionale a cui il decreto cosiddetto ‘Rilancio’ ha fatto riferimento in via esclusiva”.

