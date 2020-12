Covid, in Liguria 328 nuovi positivi: altri 4 decessi nel savonese

Liguria. Sono 328 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.621 tamponi effettuati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 44 sono stati individuati in Asl2. Altri 25 sono stati individuati in Asl1. Altri 154 sono stati rilevati in Asl3, mentre 41 sono residenti in Asl4. Altri 62 sono stati riscontrati in Asl5.

