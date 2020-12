Forti di Genova, le luci del Puin illuminano il Natale sulla città

Genova. Un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. E’ con questo spirito che l’associazione Outdoor Experience Genova, ha illuminato Forte Puin, per le festività di fine anno, in collaborazione con Verdina Luminarie. L’associazione ha in gestione l’edificio chiuso ora a causa dell’emergenza Covid19.

Le luci utilizzate per l’allestimento sono tutte a led di ultima generazione a consumo ridottissimo e l’istallazione è stata realizzata su corda, senza fissaggi invasivi, per non rovinare la struttura fortilizia.

