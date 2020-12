I portuali genovesi ricordano i colleghi morti sulle banchine: “Bisogna continuare a lottare”

Genova. Molti lavoratori portuali hanno partecipato ieri sera alla commemorazione organizzata come ogni hanno dal Calp per ricordare i tanti colleghi morti sulle banchine nel porto genovese. Una commemorazione composta “senza tanti discorsi” come sottolinea nel video Riccardo Rudino, uno dei fondatori del collettivo che tuttavia ha voluto ricordare accanto ai portuali che hanno perso la vita “in questo anno difficile che non dimenticheremo e che ci sta toccando tutti anche i tanti infermieri e medici che sono morti in questi mesi per salvarci”.

“Negli ultimi 10 anni il numero di incidenti è molto diminuito – aveva spiegato il Calp in un comunicato stampa che invitata a partecipare alla cerimonia – Grazie a chi? Non alle imprese, che addebitano gli infortuni alla fatalità per non risponderne in tribunale. Non all’Autorità portuale che regge la coda ai terminalisti. Sono stati invece i lavoratori che hanno lottato perché questa strage terminasse, ottenendo prima una commissione d’inchiesta, poi il rafforzamento della vigilanza pubblica e infine l’istituzione dei rappresentanti per la sicurezza di sito, diventati un modello a livello nazionale”.

... » Leggi tutto