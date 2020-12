Italia Unita lancia la class-action contro i Dpcm del Governo: “Violano le libertà individuali garantite dalla Costituzione”

Loano. Prosegue la “battaglia legale” del Movimento Italia Unita presieduto dal ristoratore loanese Francesco Nappi nei confronti del governo del premier Giuseppe Conte

Dopo le denunce al presidente del consiglio dei ministri e quella al ministro della salute Roberto Speranza, ora il gruppo sta preparando “una class-action contro il governo per i danni causati dal lockdown e anche per opporsi alle decisioni che limitano la libertà di movimento e di impresa, decisioni messe in atto tramite i Dpcm, mezzo palesemente illegittimo e strumentale a danno dei commercianti, piccole e media imprese e cittadini”.

... » Leggi tutto